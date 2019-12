Die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke (Die Linke) stellte am 14. November 2019 eine Anfrage an die Bundesregierung unter der Arbeitsnummer 11/157, die schon eine Woche später aus dem Bundesinnenministerium beantwortet wurde. Ulla Jelpke wollte wissen, wie viele Abschiebe- und Ausreisegewahrsamsplätze eigentlich von den Bundesländern (Jelpke wünschte hier eine Aufschlüsslung nach Ländern) bereits in Anspruch genommen wurden,

Der Beitrag Bundesländer wollen nicht abschieben – neue Haftmöglichkeiten bleiben ungenutzt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.