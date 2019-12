Die Cannabisbranche ist weiter seit März 2019 in einer starken Korrekturphase. Saisonal findet im Oktober eine Bodenbildungsphase im Sektor statt, wie wir sie auch heuer gesehen haben. In den letzten Jahren dauerte die saisonal starke Phase immer von Mitte Dezember bis Mitte/Ende März an.



Wie wir bereits wissen, konzentriert sich EXMceuticals (CSE: EXM / WKN: A2PAW2) - aufgrund zahlreicher Vorzüge die dieses Land bietet - auf den Anbau großer Mengen Cannabis in Afrika, insbesondere in Uganda, Malawi und der demokratischen Republik Kongo. Die extrahierten Cannabisprodukte als reines CBD und deren Bestandteile sollen größtenteils nach Europa und Kanada verkauft werden. Und hier kommt Lissabon in Portugal ins Spiel. Denn im dort befindlichen Labor von EXMceuticals findet die Extraktion und Verarbeitung statt.

EXMceuticals nahezu weltweit vernetzt – Quelle: Unternehmen



Derzeit steht für den Anbau von hochwertigem Cannabis eine Fläche von 75 Hektar zur Verfügung die auf gigantische 7.000 Hektar ausgebaut werden kann. Dies ermöglicht dann eine Extraktionskapazität zwischen 90.000 bis 300.000 kg Rohmaterial, welches als Öl zur Weiterverarbeitung nach Portugal gesendet wird, wo anschließend Cannabinoide und Cannabis-Nebenprodukte erforscht veredelt, und letztendlich natürlich verkauft werden. Exportiert werden soll dann innerhalb Europas und nach Kanada.



Nachfolgend einiges an Bildmaterial aus Malawi zum Anbau, den technischen Einrichtungen und den Lagermöglichkeiten von EXMceuticals.

Riesige Anbaufläche – Quelle: EXMceuticals



Gewächshaus – EXMceuticals



Lagerräume - Quelle: EXMceuticals



Lagerräume - Quelle: EXMceuticals



Verarbeitungsanlagen - Quelle: EXMceuticals



Am 23. Oktober wurde ein wichtiger Meilenstein vermeldet.

Offiziell heißt es: EXMceuticals erhält eine Forschungs- und Entwicklungslizenz für seine TecLab-Einrichtungen in Portugal



Nur rund 3 Monate, nachdem man die Pilotanlage für die Forschungs- und Entwicklungsabteilung fertig gestellt hat, erhielt EXM von INFARMED - der portugiesischen nationalen Behörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte - eine Forschungs- und Entwicklungslizenz für Cannabis. Diese Lizenz ermöglicht es dem Unternehmen, seine Betriebstätigkeiten in Europa ein großes Stück voranzubringen, da es jetzt in der Lage ist, Cannabinoide und Cannabis-Nebenprodukte nach Europa zu importieren, zu erforschen und zu veredeln.



Bisherige Meileinsteine und weiterer Fahrplan

Quelle: EXMceuticals



EXM wird nun große Mengen Cannabis und Hanf-Rohöl von seinen eigenen Farmen in Afrika importieren und dann vor Ort den Bedürfnissen seiner Kunden entsprechend veredeln. Diese neue großtechnische Anlage wird es EXMceuticals ermöglichen, sehr große Mengen an veredelten Cannabisprodukten höchster Reinheit in die Europäische Union und weltweit zu exportieren.



Als nächsten Meilenstein erwarte ich dann innerhalb der nächsten 3 Monate die Verkaufs- bzw. Exportlizenz der Produkte die man in Portugal herstellt. Dieses Ereignis könnte für den Aktienkurs ein wichtiger Moment werden.



Jonathan Summers, Chairman (jetzt CEO) von EXMceuticals:

„Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Schritt für unsere Tätigkeit in Europa zu erreichen. Damit werden wir in der Lage sein, unsere Arbeiten auszuweiten sowie unser bestehendes F&E-Labors und unsere Pilot-CBD-Veredelungsanlage mit voller Leistungskraft und Kapazität zu betreiben. Die Cannabisforschung erfolgt nun unter der Leitung unserer leitenden Wissenschaftler mit dem klaren Ziel der Produktinnovation. Unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter werden zudem die Extraktions- und Veredelungsprotokolle standardisieren und optimieren; diese werden es uns im Laufe der Zeit ermöglichen, unsere weltweite Extraktions- und Veredelungskapazitäten sehr deutlich zu erweitern“.



EXM hat in Portugal bereits mit der Errichtung und der Ausstattung einer großtechnischen Veredelungsanlage begonnen, die den GMP-Standards der Europäischen Union entsprechen wird. Das Unternehmen erwartet, dass diese neue Anlage vor Ende des ersten Quartals 2020 fertiggestellt, in Betrieb genommen und vollständig genehmigt sein wird.



Da EXM von der aktuellen Pilotanlage zu einer großtechnischen Produktion übergeht und die Anzahl und den Umfang der durchgeführten F&E-Projekte erhöht, erwartet das Unternehmen, mehr als 80 Arbeitsplätze für hochqualifizierte technische und wissenschaftliche Forschungsmitarbeiter in Portugal zu schaffen.



Wo baut EXMceuticals sein Cannabis an und wieviel?



Der Anbau im großen Stil erfolgt in Afrika. Momentan in Uganda, Kongo und demnächst auch in Malawi. Die Extraktion der einzelnen Bestandteile aus der Cannabispflanze wie z.B. CBD- und THC-Extrakt findet im Labor und den Anlagen in Lissabon, Portugal, statt. Von dort soll dann vorrangig im europäischen Markt verkauft werden. Aber auch ein Joint-Venture mit der kanadischen GFR Pharma aus Vancouver wurde gegründet um mit einer offiziellen Lizenz der Health Canada auch nach Kanada und evtl. in die USA exportieren zu können.



Im Jahr 2020 soll die fully funded capacity lt. Unternehmensangaben bereits bei 322.000 kg liegen. Damit wäre man hinter Aurora Cannabis (550.000 kg) und knapp hinter Canopy Growth (340.000 kg) auf Platz 3 weltweit, noch vor Aphria (255.000 kg).



Allerdings ist bis dahin natürlich noch eine Menge Kapital notwendig.



Aphria kommt inzwischen auf einen Börsenwert von 1,6 Milliarden CAD. Die junge EXMceuticals gerade mal auf 26 Millionen CAD.





Weiterführende Informationen zum Unternehmen finden Sie direkt auf der Website von EXMceuticals: www.exmceuticals.com .

