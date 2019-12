NatGas/ERDGAS – Hier steht der nächste Einstieg an! Seit dem NatGas das 88.7% Retracement bei $2.268 anlaufen konnte, fängt der Markt an sich zu stabilisieren und baut eine Gegenbewegung aus, die sich kurzfristig auch über $2.501 ausbauen konnte. Sollte sich das Bild in der hinterlegten Primärerwartung weiter stabilisieren, werden wir anfangen Long Positionierungen in NatGas zu hinterlegen und sehen den Markt im Anschluss den Bereich von $3 anlaufen.​

Wenn Sie die letzten Monate unsere Positionierungen im NatGas mitverfolgt haben, gehörten diese zu den profitabelsten Positionen überhaupt in 2019.

LETZTE TRADES:

Teilverkauf zu $2.500 +17.70% Kursgewinn am 19.11.2019

Teilverkauf zu $2.880 +35.59% Kursgewinn am 05.11.2019

Teilverkauf zu $2.615 +23.12% Kursgewinn am 01.11.2019

