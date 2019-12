Franco Nevada wieder auf Long Watchlist bei ratgeberGELD.at

Die Aktie ist eine Alternative zum allgemeinen Aktienmarkt, der momentan nicht richtig weiß, wo er hin will.

Rückblick: Mit einem von Plus von 28,65 Prozent in den vergangenen 6 Monaten hat die Aktie den Anlegern Freude bereitet. Diese war bereits am 26. September 2019 Gegenstand einer Analyse -seinerzeit hatte das Kaufsignal aber nicht gezündet. Aktuell konsolidert der Wert etwas unterhalb des letzten Pivot-Hochs und gelangt an das Ende einer Bullenflagge.

Chart vom 05.12.2019 Kurs: 98,11 USD Meinung:

Meine Expertenmeinung zu FNV: Franco Nevada, mit Sitz in Toronto, hat sich auf das Streaming von Gold, Platin und Öl spezialisiert, besitzt aber selbst keine eigenen Minen. Die Aktie ist eine Alternative zum allgemeinen Aktienmarkt, der momentan nicht richtig weiß, wo er hin will. Die aktuelle Chartformation in unmittelbarer Nähe des 20er-EMA lädt zu einem Swingtrade ein. Mögliches Setup: Der Ausbruch aus der Bullenflagge - hier idealtypisch bei 98,20 USD eingezeichnet - wäre das Kaufsignal. Der Stopp Loss könnte dann etwas unterhalb der langfristigen Unterstützung von 97 USD gesetzt werden. Etwas störend in der Chartoptik sind die beiden relativ in der Nähe liegenden Hochs bei 101 USD, die auch das vorläufige Kursziel bilden. Das daraus resultierende Chance-Risiko-Verhältnis von 2,3 ist zwar in Ordnung, aber nicht wirklich bombastisch. Der nächste Earnings-Termin ist für den 10. Februar 2020 vorgesehen, dieser steht unserem Swingtrade nicht im Wege.

Aussicht: BULLISCH

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/franco-nevada-wieder-auf-long-watchlist-b ...

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in FNV. Analyse erstellt im Auftrag von