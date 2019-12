Florian Müller Diplom Kaufmann, Portfoliomanager

florian.m.mueller@googlemail.com Diplom Kaufmann, Portfoliomanager

Ich bin 33 Jahre alt und habe jahrelange Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden. Die Digitalisierung im Finanzbereich ist meine Expertise und hier habe ich ein Buch veröffentlicht auf Amazon. Besuchen Sie auch meine Landingpage www.florian-mueller-business.de und buchen Sie mich für Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung. Zudem bin ich als Speaker und Begleiter in finanziellen Themen bewandert und sehe mich hier als Sparringpartner und Wegbegleiter, um Sie vor Fehlern in der Geldanlage zu schützen. Im B2B Bereich kann ich wertvolle Tipps geben um Ihre Company zukunftstauglich zu machen und Ihnen den richtigen Weg aufzuzeigen.

