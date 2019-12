München (www.aktiencheck.de) - MERKUR BANK-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Im Frühjahr 2019, als wir uns mit Dr. Marcus Lingel über das Geschäftsjahr 2018 unterhalten hatten, war die bevorstehende Übernahme des Bankhauses Schilling , die die MERKUR BANK (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) in neue Dimensionen hebt und ihr den neuen Namen "MERKUR PRIVATBANK" beschert, noch nicht bekannt, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung. [ mehr