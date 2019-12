Der mehr als 130 Jahre alte Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson ist eines der innovativsten Unternehmen weltweit. Im globalen Innovationsranking vom Ranking-Ersteller Econsight hat es der Konzern hinter Samsung bis auf Platz zwei geschafft. Aber der Konzern ist nicht für seine großen Forschungsabteilungen bekannt, sondern für sein Tempo, vielversprechende Startups zuzukaufen. Insgesamt hat J & J zuletzt rund 300 Unternehmen übernommen, nachdem die Firma mit JLABS ein weltweites Netzwerk an Inkubatoren unterhält. JLABS hilft Startups im Bereich Medizin ihre Medikamente bis zur Marktreife zu entwickeln und gegebenenfalls den Zukauf in das J & J Konglomerat vorzubereiten.

Seit 2015 konnte der Konzern die Dividende permanent steigern und hat dies auch in Zukunft so geplant. Im Schnitt fällt die Steigerung um 6% p.a. aus. Die gemittelte Dividendenrendite liegt in dieser Periode bei 2,76 %.