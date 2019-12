Warum auf die Zentralbanken Verlass ist

An dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving wird traditionell an die Erntedankfeierlichkeiten der Pilgerväter im Herbst 1621 erinnert. Er fiel in diesem Jahr genau passend und markierte einen außergewöhnlichen Anstieg bei den US-Aktien, denn diese bescherten dem S&P 500 dreimal neue Höchststände. Der Index verzeichnete am Tag vor Thanksgiving ein Plus von mehr als 28 Prozent (in US-Dollar, mit Dividenden) im Vergleich zum Jahresanfang. In Europa war der Anstieg nahezu ebenso stark. Den ganzen Beitrag finden Sie auf den Südseiten der Börse München...