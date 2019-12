Clinuvel Pharmaceuticals und Amazon: Die inneren Werte zählen

Alexander Steurer managt sein wikifolio „Value Invest+“ nach den Grundsätzen des Value Investment. Konkret ermittelt er zunächst anhand der Marktposition/-stellung von Unternehmen und Produkten, der Unternehmensführung, der Zukunftsaussichten und der Bewertungskennzahlen einen inneren Wert. Liegt dieser deutlich unter dem aktuellen Börsenwert, wird die Aktie in sein mittel- bis langfristig ausgerichtetes Portfolio aufgenommen. Verkäufe erfolgen im Erfolgsfall, wenn sich der Abstand zu dem von ihm ermittelten fairen Wert entsprechend verringert hat.



Seit dem Frühjahr 2014 gelang mit dieser Strategie eine Performance von 55 Prozent, der ein maximaler Drawdown von rund 26 Prozent gegenübersteht. Durch das Kursplus von gut 23 Prozent im laufenden Jahr konnte die durchschnittliche Performance pro Jahr auf 8,1 Prozent gesteigert werden. Der Trader beschäftigt sich seit dem Jahr 2010 mit dem Aktienmarkt und hat ein Jahr später seinen Schwerpunkt auf die fundamentale Unternehmensbewertung und das Value Investment gelegt. Genau das setzt er hier seit über fünf Jahren ebenfalls um.

Zwei Flaggschiffe und eine Liquiditäts-Reserve

Das wikifolio besteht aktuell aus 15 Aktien sowie einer Cashquote von 24 Prozent. Die Aktien von Clinuvel Pharmaceuticals und Amazon kommen jeweils auf einen Depotanteil von gut zehn Prozent. In das Indexzertifikat auf das nahe Rekordhoch notierende Musterdepot haben Anleger gut 18.000 Euro investiert.