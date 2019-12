FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitagvormittag leicht nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung knapp 1,11 US-Dollar damit etwas weniger als am Morgen. Die Kursschwankungen zwischen Euro und Dollar fielen gering aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1094 Dollar festgesetzt.

Im Vormittagshandel gab es wenige Impulse. An schwache Produktionsdaten aus der deutschen Industrie scheint sich der Markt gewöhnt zu haben, sie hatten kaum Kurseinfluss. Die Industrieproduktion ist im Oktober erneut gesunken. Bankanalysten zeigten sich enttäuscht. Auch im vierten Quartal dürfte die deutsche Wirtschaft kaum gewachsen sein, erwartet Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. Die Zahlen folgen auf schwache Auftragsdaten vom Donnerstag.

Im weiteren Verlauf stehen Arbeitsmarktdaten aus den USA im Mittelpunkt. Für den monatlichen Jobbericht der Regierung wird ein solider Stellenaufbau erwartet, der allerdings durch das Streikende beim Autohersteller General Motors nach oben verzerrt sein könnte. Außerdem veröffentlicht die Uni Michigan ihre Verbraucherstimmung./bgf/jsl/jha/