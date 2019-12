Kein Digi-Euro für alle

Deutlicher kann man nicht werden.

Die EZB selbst wird so deutlich noch nicht. Vermutlich will sie den Ball flach halten, um nicht unnötig Kritiker auf den Plan zu rufen. Deshalb hat sie eine andere Ausrede gefunden, warum sie Verbraucher auf absehbare Zeit von Digi-Euro-Zentralbankkonten fernhalten will. Die EZB teilt mit:

Digitales Zentralbankgeld für alle werde erst dann in Erwägung gezogen, wenn der Gebrauch von Bargeld deutlich zurückgehen sollte. Dies sei aber noch nicht der Fall, denn Bargeld habe im Euroraum weiterhin eine hohe Bedeutung. Im Klartext: Wir wollen euch nicht grundsätzlich ausschließen, aber noch braucht ihr den Digi-Euro gar nicht.

Außerdem will auch die EZB den Geschäftsbanken nicht in die Quere kommen: Mögliche Initiativen der Zentralbank dürften niemals privatwirtschaftliche Lösungsversuche für ein schnelles und effizientes Zahlungssystem im Euroraum entmutigen oder gar verdrängen, heißt es.

Fazit: Wenn überhaupt, kommt der Digi-Zentralbank-Euro nur für die Banken. Die können ihn dann so einsetzen, wie sie schon jetzt ihre Guthaben auf Zentralbankkonten verwenden. Business as usual also.

