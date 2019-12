Wachstumsdynamik in der Eurozone bleibt perspektivisch weiterhin eher gedämpft

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die finale Schätzung des BIP-Wachstums im 3. Quartal in der Eurozone bestätigte gestern die Ergebnisse der Vorabschätzungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Demnach sei die Wirtschaftsleistung im Euroraum wie im Vorquartal um 0,2% in der Quartalsrate expandiert. [ mehr