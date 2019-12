Patrizia Immobilien hat in einem 1,2 Milliarden Euro schweren Deal ein Portfolio aus 42 Logistik-Immobilien in vier Ländern mit über 1,5 Millionen Quadratmetern vermietbarer Fläche erworben. „Der Ankauf erfolgt für eine Gruppe institutioneller Investoren, namentlich die beiden Pensionsfonds PFA Pension in Dänemark und Public Officials Benefit Association (POBA) in Südkorea sowie den Fonds PATRIZIA Logistik-Invest Europa II”, ...