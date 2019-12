Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Spanien hat am 10. November 2019 zum vierten Mal in vier Jahren gewählt, so die Analysten der Helaba im Jahresausblick "Märkte und Trends 2020".Ob diesmal eine mehrheitsfähige Regierung gebildet werden könne und der Reformstillstand ende, sei abzuwarten. Die Phase der Unsicherheit belaste das Wirtschaftswachstum; die Dynamik lasse nach. [ mehr