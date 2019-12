Nur Aktienrückkäufe stützen den Markt

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der US-Aktienmarkt ist in den vergangenen beiden Jahren gut gelaufen, so die Experten von Quant.Capital Management.Normalerweise würden die Kurse steigen, wenn mehr Nachfrage als Angebot bestehe. Dieser Zusammenhang sei in den USA ausgehebelt worden: Obwohl mehr als 260 Milliarden US-Dollar aus dem Markt gezogen worden seien, seien die Kurse gestiegen. [ mehr