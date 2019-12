Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mittwoch: Die amerikanische Zentralbank wird bei ihrem letzten Zinsentscheid in diesem Jahr nach drei Senkungen in Folge keine Änderung an ihrem Leitzinsintervall vornehmen, so die Analysten der DekaBank.Sowohl beim Statement als auch bei den makroökonomischen Projektionen würden sie den Änderungsbedarf für gering halten. [ mehr