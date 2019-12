Potemkinsche Sicherheitsarchitektur bei der Konferenz der Innenminister

Schon vor Beendigung der Innenministerkonferenz (IMK) in Lübeck des Bundesinnenministers und seiner 16 Länder-Kollegen und ihrer Entourage sickern Ergebnisse durch bzw. wurden als solche lanciert. So berichtete Deutschlands größte Boulevardzeitung, die Minister wollen jetzt „schwere Straftäter nach Syrien abschieben“. Die Welt hingegen schrieb es so harmlos auf, dass man sich das Kaffeekränzchen sehr schön vorstellen konnte,

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.