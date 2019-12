Hamburg (www.aktiencheck.de) - Seit 31. Mai 2018 gelten in Hamburg Durchfahrtsbeschränkungen für bestimmte ältere Diesel-Fahrzeuge in Abschnitten der Stresemannstraße und der Max-Brauer-Allee, so die Handwerkskammer Hamburg in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nun soll es Diesel-Fahrverbote wohl bald auch in den Bereichen Habichtstraße sowie Högerdamm, Spalding- und Nordkanalstraße geben. [ mehr