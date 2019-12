Ist der Industriepessimismus wirklich gerechtfertigt?

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Auftragseingänge für das deutsche Verarbeitende Gewerbe sind im Oktober mit -0,4% leicht gesunken, nach einem deutlichen Plus im Vormonat, so die Analysten der Helaba.Die Produktion sei sogar um 1,6% gesunken, deutlich stärker als erwartet. In der Berichtswoche stehe die Industrieproduktion für die Eurozone an, die gegenüber dem Vormonat ebenfalls rückläufig sein dürfte. [ mehr