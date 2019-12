… können Anleger mit einem Call-Optionsschein der Uni Credit eine Performance von über 38% erwarten.

Nachdem LobbyControl bei Recherchen Dokumente entdeckte, welche belegen wie Mosanto auch in Deutschland versteckt Studien zu dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat finanzierte hat, hat die Bayer Aktie in den letzten Tagen leichte Verluste erlitten. Die Dokumente zur Studienfinanzierung liegen mittlerweile auch anderen Medien, wie beispielsweise dem Ard Monitor vor, und bereits bekannte Kritik an der Übernahme des US Konzerns durch Bayer wurden von vor allem in den sozialen Netzwerken wiederholt. Zuletzt war unter anderem der Finanzmathematiker Nassim Nicholas Taleb auf Twitter mit erheblicher Kritik an Monsanto und dem mit Glyphosat verbundenen Lobbyismus aufgefallen.

Anleger und Trader, die jetzt auf einen Fall der Bayer Aktie setzen und auf diese Erwartung handeln möchten, haben mehrere tausend Optionsscheine zur Auswahl. Aber welcher Optionsschein maximiert den Ertrag für eine konkrete Markterwartung – wie zum Beispiel einen fallenden Kurs auf 60,00 Euro bis Mitte Juni nächsten Jahres?