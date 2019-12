Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ursula von der Leyen wird morgen (Samstag) für ihre erste Reise außerhalb der EU als Kommissionspräsidentin in Addis Abeba eintreffen, um den Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union Moussa Faki und Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed zu treffen, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. [ mehr