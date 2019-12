Positive Nachrichten gibt es am Freitag von der Morphosys Aktie: Der Aktienkurs des Biotech-Konzerns baut das charttechnische Kaufsignal aus, auf das wir am Mittwoch bereits hingewiesen haben. Mit einem Anstieg auf heute in der Spitze erreichte 118,90 Euro kann der TecDAX-Wert die Widerstandsmarke bei 113,20/114,70 Euro mittlerweile deutlich überschreiten, nachdem der gestrige Break mit einem Schlusskurs von 116,10 Euro noch schmal ...