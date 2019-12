Die Daimler Aktie bestätigt im Handel am heutigen Freitag eine wichtige charttechnische Unterstützungsmarke. Im Tagesverlauf war das Papier bis auf 48,715 Euro gefallen, aber an der hier beginnenden Supportzone bei 48,28/48,71 Euro nach oben abgeprallt. Im Candlestick-Chart der Daimler Aktie zeichnet sich eine potenzielle Trendwende ab. Gelingt dem Aktienkurs in der kommenden Woche ein Sprung über das heutige Tageshoch bei 49,50 ...