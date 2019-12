Weltrettung für 29,95 Euro: Klima-Event im Berliner Olympiastadion

Großes kündigt sich an. Am 21.06.2020 soll im Berliner Olympiastadion ein Klima-Event der besonderen Art stattfinden. 90.000 Besucher sollen zusammenkommen, um einen Tag ganz im Zeichen des Klimas zu zelebrieren. Aber auch etliche andere Probleme sollen gleich mitgelöst werden: „Soziale Ungerechtigkeit, Rassismus, Diskriminierung und all die Probleme, die uns so auf der Seele liegen.“ (O-Ton).

Ein Beitrag von Gastautor.