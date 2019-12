Neue Allzeithochs werden kommen…

in den vergangenen Tagen gab es manchmal etwas Unsicherheit über den Fortgang der Rallye. Alle scheinbar negativen Zeichen jedoch sind meiner Meinung nach unangebracht. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass die vielerorts befürchtete Katastrophe eintreten sollte. Wie stets an dieser Stelle sehen wir uns am besten die Rahmendaten noch einmal an…

Die Rahmendaten bleiben an den für uns entscheidenden Märkten schlicht bestens. Ich erinnere hier an die Konjunkturdaten der vergangenen Woche, die den wirtschaftlichen Hintergrund erklären.

Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland lag im dritten Quartal mit 0,5 % noch über der Nullgrenze. Die Daten aus der Euro-Zone: 1,2 % Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. In den USA, ebenfalls für unsere Wirtschaft relevant, ist das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal mit 2,0 % ebenfalls vergleichsweise hoch. Die Arbeitslosenquote in Deutschland wiederum ist mit 5,0 % recht niedrig gewesen. In der Euro-Zone ist die Quote mit 7,5 % zuletzt etwas höher gewesen. In den USA blieb die offizielle Arbeitslosenquote mit 3,6 ... Weiterlesen