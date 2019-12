Profitabler Kupferbergbau in Südeuropa? Ja, den gibt es und obendrein noch aussichtsreiche Exploration: Das kanadische Junior-Unternehmen Avrupa Minerals Ltd. (TSXV: AVU; FRA: A1JJQM) hat soeben mit dem spanischen Bergbauunternehmen Minas de Aguas Tenidas SA (MATSA) einen Vertrag zur Gründung eines Explorations-Joint Ventures für das Kupfer-Zink-Projekt Alvalade im iberischen Pyritgürtel im Süden Portugals unterzeichnet.

MATSA kann demnach 51% an dem Alvalade Projekt erwerben und muss Avrupa dafür 400.000 Euro bezahlen und darüber hinaus über einen Zeitraum von vier Jahren 2,4 Millionen Euro in die Exploration investieren. MATSA betreibt derzeit drei Kupfer-, Zink- und Bleiminen im iberischen Pyritgürtel Spaniens und sieht das historische Alvalade Projekt als Chance für weiteres Wachstum in einer seit vielen Jahren bekannten geologischen Formation.