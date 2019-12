LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FRA: LL1) macht reinen Tisch und entledigt sich auf einen Schlag seiner Schulden. Das Unternehmen wird seine Gläubiger anstelle von Cash mit Aktien abfinde. Insgesamt tilgt Leanlife auf diese Weise Verbindlichkeiten in Höhe von 786.550 CAD. Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern dafür 15.731.000 Units bei 0,05 CAD an. Ein „Unit“ besteht aus einer Aktie sowie aus dem Recht (Warrant), eine weitere Aktie bei 0,075 CAD zu erwerben. In erster Linie nehmen das Management und die Mitglieder des Boards dieses Angebot zur Umwandlung ihrer Forderungen in Aktien in Anspruch. Auf ihr Konto gehen 310.000 CAD, die gewandelt werden.

Ein Schuldenschnitt durch die Ausgabe von Aktien ist für junge Gesellschaften nicht ungewöhnlich. Investoren dürften die Schuldenwandlung mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge betrachten. Einerseits handelt es sich defacto um eine Kapitalerhöhung, sprich bestehende Aktionäre werden verwässert. Andererseits wird Leanlife seine Schulden los und das Management dürfte – ausgestattet mit noch mehr Anteilen - umso motivierter sein, den Wert der Aktien zu erhöhen.