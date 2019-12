Gesetze gibt es in Deutschland sicherlich genug. Was es freilich offensichtlich nicht genug gibt, sind Polizeibeamte, die ihnen flächendeckend Geltung verschaffen. „Anders ist es kaum zu erklären, dass seit einigen Jahren die Zahl der nicht vollstreckten Haftbefehle immer weiter steigt – der Menschen also, die eigentlich in einem Gefängnis sitzen sollten, es aber nicht tun“,

Der Beitrag 186.000 Straftäter werden gesucht – aber nicht gefunden erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. Manfred Schwarz.