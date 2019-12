„Haut rein!“ „Lieber sich den Bauch verrenken, als dem Wirt etwas schenken.“ „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt.“ Und zwar aufgegessen! Die alten deutschen Sprüche verraten den Mangel. Stets wechselten Not und Überfluss miteinander ab. Wenn er Beute machte, futterte der Jäger, bis nichts mehr in ihn hineinging. Als Hungerperioden noch häufig waren, haute

Der Beitrag Schmalhans ist ein Küchenmeister aus Deutschland erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Wolfgang Herles.