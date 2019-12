Unser Top-Pick im Goldsektor U.S. Gold Corp. (WKN: A2DTZJ / ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) konnte in den letzten Wochen bereits mit sensationellen News aufwarten:

Turnaround eingeläutet – Chart vor Ausbruch – Broker sieht 300% Kursanstieg!

Neue Projekte direkt neben den großen Goldminen von Newmont Mining!

Zum einen erwarb man mit der Akquisition von Orevada die Option auf bis zu 70% der Maggie Creek-Liegenschaft. Damit besitzt U.S. Gold schon sein zweites vielversprechendes Explorationsprojekt im goldreichen und extrem aussichtsreichen Carlin-Trend in Nevada.

Der Hammer dabei ist, dass die neuen Projekte direkt neben den großen Goldminen von Newmont Mining liegen und damit direkt neben Newmonts 26-Millionen-Unzen Gold Quarry Mine. Eine weitere Newmont Lagerstätte (Rainbow) befindet sich unmittelbar Nähe südlich der Maggie Creek-Projektgrenze. Die jüngsten Entdeckungen in Carlin (Leeville) und Gold Quarry (Chukar) belegen das Potenzial für hochgradige Lagerstätten Auch die Betze-Post-Lagerstätte mit 41 Millionen Unzen und die Leeville-Carlin-Lagerstätte mit 15 Millionen Unzen liegen innerhalb des Distrikts.

Jedem dürfte klar sein, dass man neue Goldvorkommen am einfachsten uns sichersten direkt neben bereits existierenden Minen finden kann. Wir sind also gespannt, was die Bohrungen hier ergeben. Sollten hier erste Goldfunde bestätigt werden, steht die Aktie vor einer Neubewertung!

Analysten sind begeistert! Broker H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung mit 300% Kursziel!

Zum anderen werden nun auch Broker und Analysten auf die Aktie aufmerksam. So veröffentlichte der renommierte Analyst Heiko Ihle jüngst eine erste Kaufempfehlung für U.S. Gold Corp. (WKN: A2DTZJ / ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) und billigt der Aktie enormes Kurspotential zu. Sein erstes Kursziel liegt bei 2,70 USD je Aktie und das bei einem aktuellen Kurs von rund 0,80 USD! Bis zu 300% Kursexplosion sind also möglich und nun auch öffentlich belegt! Ihle zufolge biete U.S. Gold den Anlegern eine spannende Kombination aus Explorations-, aber auch kurzfristigem Produktionspotenzial.

Chart reagiert mit Turnaround und steht kurz vor dem Ausbruch nach oben!

Die anstehende Neubewertung von U.S. Gold Corp. (WKN: A2DTZJ / ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) zeigt sich auch im Chart. Die guten News der letzten Wochen führten zu einem deutlichen Turnaround um 0,60 Eur und führte die Aktie bis an den Widerstand bei 0,80 Eur. Wie man sehr gut erkennen kann verläuft hier auch der kurzfristige Abwärtstrend, welcher durch den schwachen Goldmarkt im Sommer eingeläutet wurde. Ein Ausbruch über den Widerstand und den Abwärtstrend würde kurzfristig massives Kurspotential freisetzten. Im ersten Schritt wäre ein schneller Anstieg bis auf Richtung der 1-Eur-Marke denkbar. Danach könnte dann das Jahreshoch um 1,30 Eur angegriffen werden. Darüber hinaus kämen dann die Kursziele der Analysten ins Spiel, welche ja noch deutlich höher liegen. Man darf also gespannt sein, wie es hier weitergeht!

Neue Sensations-Meldungen als Kurstreiber und Initialzündung

Insbesondere neue Meldungen der Firma dürften hier als Kurstreiber relevant sein! Wie man aus gut informierten Kreisen hört, sollen schon bald die nächsten Sensations-Meldungen anstehen. Diese dürften US-Gold dann auch auf den Kurszettel vieler institutioneller Anleger bringen, die vor allem nach unterbewerteten Top-Stories im Goldsektor suchen! Bisher flog U.S. Gold Corp. (WKN: A2DTZJ / ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) noch weitgehend unter dem Radar und war nur wenigen Sektor-Insidern und Goldbugs ein Begriff. Neue Analysten-Empfehlungen, positive Nachrichten sowie Top-Bohrergebnisse werden dies schlagartig ändern! Verpassen Sie den Zug nicht und steigen Sie noch ein, solange er steht.

Wie Sie wissen bringt es wenig, später dann noch den steigenden Kursen nachzulaufen!

spekulative Grüße aus der



Hotstock Investor Redaktion

