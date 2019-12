Der Dezember war für die TUI-Aktie bislang ein Monat zum Vergessen, denn nach dem Hoch vom 29. November bei 12,71 Euro ging der Wert in einen neuen Abwärtstrend über. Dieser erreichte am 3. Dezember bei 11,60 Euro die 50-Tagelinie und es sah kurzzeitig so aus, als könne der gleitende Durchschnitt behauptet werden.

Da die Gegenbewegung jedoch schon am nächsten Tag ... Weiterlesen