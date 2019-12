Goldman Sachs stuft am vergangenen Donnerstag die Aktie von Nike hoch und gab das Kursziel bei 112 US-Dollar an. Das Potential auf Basis des Freitags-Schlusskurses von 97 US-Dollar beträgt 15%. Das Nike-Management hat einiges vor, um die Gewinne die nächsten drei Jahre im Schnitt um 19% zu steigern. Dreh- und Angelpunkt ist dabei der chinesische Markt und die Verbesserung des Distributionsnetzes. Dabei trennt sich Nike im Online-Vertrieb von Amazon und forciert den stark wachsenden Onlinevertrieb unter der Domain „Nike.com“. So stiegen die E-Commerce-Umsätze im Geschäftsjahr 2019 um 35%. Doch die Trennung von Amazon erfolgt nur teilweise, nachdem die Website in der Cloud von AWS läuft.

Zum Chart