Burlington Stores - Seit 2013 schon +1000 % zugelegt, jetzt Einstiegschance nutzen!

Die Aktie steigt seit 2013 von Allzeithoch zu Allzeithoch!

Symbol: BURL ISIN: US1220171060

Rückblick: Burlington Stores ist ein US-amerikanischer Betreiber von 631 Marken-Outletstores in den USA und Puerto Rico. Gegründet 1972 als Burlington Coat Factory, erwirtschaftet der Konzern heute mit mehr als 40.000 Mitarbeitern über 7 Mrd. USD Umsatz pro Jahr und erzielt dabei einen Gewinn von 443 Mio. USD. Charttechnisch kennt die Aktie seit Jahren nur noch die Richtung nach oben: Seit 2013 konnte der Anteilsschein mehr als 1000 Prozent Plus verzeichnen, jede 20 % Kurskorrektur wurde in den letzten Jahren als Kaufgelegenheit genutzt, nur um die Aktie wenige Wochen später wieder von einem neuen Allzeithoch grüßen zu lassen. Mit den Quartalszahlen veröffentlicht am 26.11. konnte der Konzern erneut positiv überraschen und ein Umsatzwachstum zum Vorjahresquartal von 8,6 % verkünden. Die katapultierte das Wertpapier durch den Widerstand bei 209,30 USD und ließ es bis auf ein neues Allzeithoch bei 229,96 USD steigen. Aktuell konsolidiert die Aktie unter kleinen Trendlinie, die den Schein nahe an den EMA 9 auf Tagesbasis hat fallen lassen.