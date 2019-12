Es geht Schlag auf Schlag - der positive Newsflow bei unserem Gold- und Basismetallexplorer U.S. Gold Corp. (WKN: A2DTZJ / ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) reißt nicht ab!

Hammernews - jetzt ist es raus - renommierte Minen-Experten engagieren sich bei U.S. Gold!

Heute vermeldete das Unternehmen die Gründung des Advisory Boards mit zwei extrem spannenden Personalien. Wenn Sie die Vita dieser beiden Minen-Experten sowie deren Leistungen bei anderen Firmen sehen, wissen Sie warum wir so euphorisch für U.S. Gold gestimmt sind. Beides sind Top-Manager und konnten ihre Firmen von der Exploration in die Produktion begleiten! Dies gelingt nur ganz wenigen – man braucht schon die berühmte „Trüffel-Nase“, um aussichtsreiche Projekte und Explorer zu identifizieren. Mit ihrem Engagement bei U.S. Gold Corp. (WKN: A2DTZJ / ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) glauben beide offensichtlich den nächsten Treffer gelandet zu haben!

Zwei Top-Veteranen der Minenindustrie treten dem neuen Beirat des Unternehmens bei

Die erste Personalie ist kein geringer als Ewan Downie, CEO und Direktor bei Premier Gold Mines Ltd. (TSX: PG) sowie Chairman im Board bei Wolfden Resources Corp. (TSXV: WLF). Herr Downie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Explorations- und Bergbauindustrie und ist einer der wenigen jungen Explorations-CEOs, der sein Unternehmen erfolgreich in einen wachsenden Goldproduzenten verwandelt hat.

Machte aus dem Explorer Premier Gold Mines einen veritablen Goldproduzenten: Ewan Downie

Doch dabei bleibt es nicht, denn aller guten Dinge sind zwei! Als weiteres Mitglied des neuen Advisory Boards konnte Mario Stifano gewonnen werden. Mario ist Präsident und CEO von Cordoba Minerals und war maßgeblich an der Akquisition und Konsolidierung des Kupfergoldprojekts San Matias in Kolumbien beteiligt. Stifano ist gelernter Wirtschaftsprüfer und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bergbau. Er hat über 700 Mio. CAD eingesammelt, um Gold- und Basismetallminen zu erkunden und auszubauen.

Während er noch CFO von Lake Shore Gold war, sammelte das Unternehmen über 500 Millionen US-Dollar ein, um zwei Goldminen in Kanada zu entwickeln, die derzeit über 180.000 Unzen Gold pro Jahr fördern.

Als CFO von Ivernia hat das Unternehmen die weltweit größte Bleimine entdeckt und in Betrieb genommen. Als Executive Chairman von Mega Precious Metals wurde die Lagerstätte Monument Bay in Kanada auf 3,5 Mio. Unzen Gold erweitert und an Yamana Gold verkauft.

Top- Minenexperte und Macher bei Lake Shore Gold: Mario Stifano

Ewan Downie und Mario Stifano erklären warum sie dabei sein wollen und welch enormes Potential in U.S. Gold steckt

Edward Karr, Präsident und CEO von US Gold Corp., erklärte: "Das gesamte Team freut sich, Ewan Downie und Mario Stifano in unserem neu eingerichteten Beirat begrüßen zu dürfen. Sowohl Ewan als auch Mario sind nachweislich Branchenführer. Wir freuen uns auf ihre zukünftigen Beiträge, Leitlinien und strategischen Beiträge. “

Ewan Downie kommentierte: „U.S. Gold Corp. hat in Nevada, einem der produktivsten Bergbaugebiete der Welt, ein beeindruckendes Portfolio an Explorationsprojekten zusammengestellt. Das Unternehmen verfügt über Projekte mit hohem Potenzial für zwei der wichtigsten Goldtrends des Staates. Sowohl der Carlin- als auch der Cortez-Trend bergen ein enormes Potenzial, und ich bin hocherfreut, meinen Input und meine Erfahrung in die Weiterentwicklung der Explorationsprojekte Keystone und Maggie Creek einfließen zu lassen. “

Mario Stifano fügte hinzu: „Als bestehender Aktionär von U.S. Gold Corp. bin ich von den Explorationsprojekten des Unternehmens begeistert und freue mich darauf, meine Branchenerfahrung und Kontakte zu nutzen, um den Shareholder Value zu steigern. Ich glaube ganz einfach, dass Maggie Creek und Keystone zwei der besten Nevada-Explorationsprojekte sind, die ich je gesehen habe, und ich freue mich darauf, Teil des Teams zu sein. “

Hier geht es zur aktuellen Top-Meldung :

Nutzen Sie jetzt die Chance, so lange die Aktie der Masse der Anleger noch unbekannt ist

U.S. Gold Corp. (WKN: A2DTZJ / ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) welche wir Ihnen am 12. November erstmalig präsentiert haben, konnte sich in den vergangenen Börsentagen schon recht gut entwickeln. Auch in der Chart-Analyse weiter unten erkennen sie gut, dass der Turnaround im Kurs bereits erfolgt ist und die Aktie gerade am Ausbruch über den Widerstand sowie dem Abwärtstrend arbeitet. Gelingt hier der Sprung nach oben, ist das Potential gewaltig und wir sollten schon bald das Analysten-Kursziel von Heiko Ihle bei 2,70 USD erreichen. Kurzfristig bilden die Marken bei 1 bzw. 1,30 EUR (siehe Chart) die nächsten Stufen!

Nutzen Sie die deutliche Unterbewertung, denn noch ist die Aktie erst wenigen Branchen-Insidern ein Begriff! Wer nicht rechtzeitig handelt, dem laufen die Gewinne weg

Normalerweise läuft das Spiel an der Börse immer gleich: Einflussreiche und gut informierte Investoren kaufen sich kräftig in ein Unternehmen ein, wenn dieses noch günstig und unbekannt ist. Wenn das Unternehmen dann bekannter wird und von Brokern oder anderen Experten entdeckt wird, ist der größte Teil des Gewinns schon eingefahren.

Leider erfahren Sie als Privatanleger aber zumeist erst jetzt von diesem Unternehmen und denken: „Wäre ich doch mal schon früher auf diese Hammer Aktie gestoßen.“ Diesmal ist es anders und Sie können von Anfang an mit dabei sein!

Die Marktkapitalisierung ist mit rund 19 Mio. USD im Moment noch bestens geeignet für Anleger und Schnäppchenjäger – das dürfte sich aber mit den extrem positiven Broker-Reports sowie den sensationellen Verstärkungen im Team in den kommenden Wochen sehr schnell ändern! Die aktuelle Unterbewertung wird sich nicht mehr lange halten lassen, denn alle größeren Minen-Firmen sind wie wir Anleger auch auf der Suche nach den nächsten Qualitäts-Firmen für ihr Portfolio. Da es gerade in Nevada nur noch wenige echte Übernahme-Kandidaten gibt, wird auch U.S. Gold schon auf deren Zettel stehen, zumal CEO Edward Karr bereits damals bei Pershing Gold mit dabei war, als die Firma von Americas Silver gekauft wurde und nun das Projekt (Relief Canyon) in Produktion geht!

Der Mann weiß also, was es braucht, um eine Firma erfolgreich aufzubauen und letztlich auch zu verkaufen! Wir sind gespannt, wie es weitergeht, denn für extrem positive Überraschungen ist die Firma seit dem heutigen Tag bekannt. Mit Downie und Stifano als Zugpferde und ausgezeichnete Netzwerker wird U.S. Gold Corp. (WKN: A2DTZJ / ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) zukünftig wohl noch oft am Tisch der Big Player sitzen! Der Zug kommt endlich ins Rollen!

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

