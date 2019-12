Der kanadische Goldexplorer MegumaGold (CSE NSAU, WKN A2JNEA) hat zuletzt von seinem Touquoy West-Projekt vielversprechende erste Explorationsresultate gemeldet. Es ist also verständlich, dass man das Projekt, das direkt an die Touquoy-Mine der australischen St Barbara grenzt, erweitern will. Und das ist jetzt mit einem heute gemeldeten Deal wohl gelungen!

Wie MegumaGold nämlich mitteilte, hat man eine Optionsvereinbarung mit Genius Metals (CSE GENI) über das Recht zum Erwerb eines 100igen Anteils an sechs Explorationslizenzen (1.620 Hektar) erworben, die im Westen direkt an Touquoy West und im Osten an die Lizenzgebiete von St Barbara grenzen. Diese Gebiete decken eine vom Unternehmen interpretierte Ausdehnung des so genannten Moose River-Trends ab, der sowohl die produzierende Goldmine Touquoy von St Barbara abdeckt als auch deren Entwicklungsprojekte Beaver Dam und Fifteen Mile!