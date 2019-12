Black Friday und Cyber Monday mit Rekordumsätzen!

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alljährlich geben die beiden Shopping-Events Black Friday und Cyber Monday den Startschuss für das Weihnachtsgeschäft. Auch in diesem Jahr saß bei vielen Konsumenten das Geld locker, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK. [ mehr