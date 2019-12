Kann die Siemens-Aktie in den nächsten Wochen ihre derzeit unterbrochene Aufwärtsbewegung auf 123 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nach der Veröffentlichung der unter den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen rutschte der Kurs der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) Mitte August 2019 auf bis zu 85 Euro ab. Danach legte die Aktie des dividendenstarken DAX-Schwergewichtes zügig um 40 Prozent auf bis zu 119,60 Euro zu. Von diesem, am 2.12.19 verzeichneten Jahreshöchststand, gab die Aktie in den vergangenen Tagen leicht nach.

Risikobereite Anleger, die der Siemens-Aktie, die in einer neuen Analyse von J.P.Morgan Chase mit einem Kursziel von 133 Euro zum Kauf empfohlen wird, nach dem leichten Rücksetzer auf derzeit 116,48 Euro eine Wiederaufnahme der Rally zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.