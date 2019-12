Gold mit Rückfall

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegte sich in den vergangenen Wochen moderat abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei hätten es die Notierungen geschafft, sich am Zwischentief bei 1.459 USD zu stabilisieren. Der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend sei an den Vortagen erfolgt, am Freitag sei es aber zu einem schnellen Rückfall gekommen. [ mehr