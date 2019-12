Brent weiter stark nach oben

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich zum Ende der Woche weiter stark nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei seien die Notierungen zuletzt am mittelfristigen Hoch bei 64,57 USD gescheitert.Die angelaufene Konsolidierung am Hoch biete die Chance, die Rally bald weiter auszudehnen und den Anstieg in Richtung der Oberkante des mittelfristigen Trendkanals fortzusetzen. [ mehr