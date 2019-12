Korrigiert die Nemetschek-Aktie in den nächsten Wochen Auf 50 Euro, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktie des im TecDAX-Index gelisteten weltweit führenden Softwareherstellers für AEC-Industrie (Architecture, Engeneering, Construction), Nemetschek, verzeichnete am 4.7.19 bei 57,95 Euro ein Allzeithoch. Laut Analyse von www.godmode-trader.de geriet die Aktie danach unter Druck und gab auf bis zu 43,20 Euro nach. Nachdem die Nemetschek-Aktie (ISIN: DE0006452907) am 7.11.19 den seit dem Allzeithoch bestehenden Abwärtstrend nach oben hin verlassen konnte, überwand sie am vergangenen Freitag sogar die Marke von 54,80 Euro und generierte somit ein Kaufsignal, das einen Kursanstieg auf bis zu 57,95 Euro bzw. 62,50 Euro bewirken könnte. Sollte der Kurs der als sehr teuer eingeschätzten Aktie allerdings auf Wochenschlusskursbasis unterhalb von 52,15 Euro nachgeben, dann könnte dies einen Kursrutsch auf bis zu 45,42 Euro auslösen.

Bearish eingestellte Anleger, die der Nemetschek-Aktie nach den jüngsten Kursgewinnen zumindest eine Korrektur auf bis zu 50 Euro prognostizieren, könnten eine Investition in Short-Hebelprodukte ins Auge fassen.