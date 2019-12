„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ Das sagte, laut Nachrichtenmagazin “Der Spiegel”, der jetzige Präsident der EU-Kommission Jean-Claude Juncker 1999. Nur zwei Jahre später, 2001, am Höhepunkt einer Eurokrise gab er einen weiteren seiner Trinksprüche zum Besten: „Wenn es ernst wird, muss man lügen.“

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ Das sagte, laut Nachrichtenmagazin “Der Spiegel”, der jetzige Präsident der EU-Kommission Jean-Claude Juncker 1999. Nur zwei Jahre später, 2001, am Höhepunkt einer Eurokrise gab er einen weiteren seiner Trinksprüche zum Besten: „Wenn es ernst wird, muss man lügen.“

Die „Ever Closer Union“, der europäische Superstaat, den Jean-Claude Juncker meint, ist keine neue Utopie. Wirklichkeit wurde er, trotz vieler blutiger Versuche, nie. Karl der Große war der Erste, der es an der Wende vom 8. zum 9. Jahrhunderts anstrebte und erstaunlich weit damit kam. Danach war lange Pause. Die Nächsten, die es versuchten, waren die Habsburger. Aber im 30-jährigen Krieg scheiterten sie an der Konkurrenzdynastie der französischen Bourbonen, den Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches und ihrer eigenen Hybris. Danach probierten es die Franzosen. Hier kam der Militär Bonaparte am weitesten. Er unterwarf und verwüstete große Teile Europas. Erfolg war aber auch ihm letztlich nicht beschieden. Dann waren die Deutschen an der Reihe: mit einem Kulturbruch außerhalb jeder, auch der unzivilisiertesten Vorstellung. Allen Vorhaben gemeinsam war Krieg, Leid, Tod und Verderben.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa nach dem 2. Weltkrieg war ein großer Erfolg, auch wenn der Beginn mit der Montanunion nicht ganz so selbstlos war, wie er heute, pathetisch überhöht, von der EU-Propaganda dargestellt wird. Problematisch wurde es, als die Ideologie ins Spiel kam. Hier wurde jetzt ein sozialistischer EU-Superstaat mit Zentralismus, Bürokratismus, Staatsgläubigkeit und “Planification” als Mittel zum ewig währenden Zustand der Glückseligkeit entworfen. Empirie, Evolution und Liberalität, eben all das “Englische” wurden hingegen als “neoliberal” und “mammonistisch” verteufelt. Es ist das rationalistische, kreationistische französische Modell, das – heute die EU, morgen ganz Europa – als Vorbild dient. Geführt werden soll dieses Paradies auf Erden von einer Elite europäischer Beamter. Verwaltung, Wirtschaft, Justiz und Politik, soll, unbeschwert durch lästige demokratische Kontrolle, von ihnen gelenkt werden.