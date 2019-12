Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien notieren am Montag etwas tiefer, so die Experten von XTB.Die Märkte würden sich in Wartehaltung befinden, da die FED sowie die EZB diese Woche ihre Zinsentscheide bekannt geben würden. Des Weiteren herrsche Unklarheit darüber, ob die USA am Sonntag weitere Zölle auf chinesische Waren erheben würden oder nicht. [ mehr