Monatsrückblick November 2019

Die Aktienmärkte konnten im November weiter steigen. In den USA wurden in den letzten Wochen des Novembers beinahe im Tagestakt neue Höchststände markiert. Der Dax trat zwar zuletzt etwas auf der Stelle, der Index ist jedoch auch nur noch 300 Punkte vom Allzeithoch aus dem Vorjahr entfernt. Sektoral setzte sich der Trend der besseren Wertentwicklung von zyklischen gegenüber defensiven Unternehmen an den Börsen vor allem zu Monatsanfang fort. Mit Blick auf die betriebswirtschaftlichen Daten der Unternehmen lassen sich diese Aktienmarktbewegungen durchaus rechtfertigen. Die zarte Erholung in den ökonomischen Vorlaufindikatoren setzte sich genauso fort wie der Anstieg in den Analystenerwartungen hinsichtlich der Unternehmensgewinne für die kommenden 12 Monate. Der Ifo-Index signalisierte im November eine leichte Erholung für die deutsche Volkswirtschaft, die wider Erwarten im dritten Quartal wuchs und nicht in eine (technische) Rezession fiel.

Auch politisch gab es im November Rückenwind für die Aktienmärkte. Der sino-amerikanische Handelskonflikt scheint sich auf eine Klärung hinzubewegen; die Aussagen beider Konfliktparteien bleiben jedoch von Unsicherheit behaftet. Auch andere Risikoassets gewannen im November. Kreditrisikoaufschläge engten sich ein, vor allem hochverzinsliche Unternehmensanleihen profitierten. Die Renditen von Benchmark-Anleihen wie die von US-Treasuries oder deutschen Bundesanleihen gaben zuletzt wieder leicht nach. Notenbanksitzungen gab es im November keine, die EZB reaktivierte allerdings zum Monatsanfang ihr Anleiheankaufprogramm. Sie kauft nun wieder Unternehmens- und Staatsanleihen in monatlichen Volumen von EUR 20 Mrd. und lässt so nach knapp einem Jahr Pause ihre Bilanz weiter anwachsen. Die Liquiditätsschwemme geht in eine nächste Runde.

In diesem Umfeld konnten die easyfolien eine überaus positive Wertentwicklung im abgelaufenen Monat ausweisen. Mit rund +1% legte das easyfolio 30 vor dem Hintergrund der niedrigeren Aktienquote zu. Gut +1,6% bei easyfolio 50 und sogar +2,3% bei easyfolio 70 erfreuten das Anlegerherz.

Autor: Christian Gombert, Portfoliomanager easyfolio

