Das noch recht kurz an der Börse notierte Softwareunternehmen Teamviewer startete gegen Ende September mit einem Ausgabepreis von 26,25 Euro ins Leben der Kapitalmärkte und rutschte zunächst auf 21,38 Euro ab. Ab Anfang Oktober griffen jedoch wieder vermehrt Käufer zu und konnten einen Aufwärtstrend mit einem dazugehörigen Verlaufshoch bei 27,48 Euro im Folgemonat etablieren. Nach einer zwischengeschalteten Delle in den letzten Wochen gelang zu Beginn dieser Handelswoche ein dynamischer Kurssprung über eine markante Hürde bei 26,30 Euro, der das Papier in den kommenden Stunden wieder an seine Verlaufshochs aus November heranführen könnte und noch weitaus höherer Notierungen erlaubt zu setzen. Nach dem allgemeinen technischen Zählalgorithmus fehlt in der Aktie nämlich noch ein höheres Hoch, als dass aus dem letzten Monat.