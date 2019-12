Das Zusammenspiel aus einer sich abschwächenden Weltwirtschaft und Zentralbanken, die bereit sind, darauf mit einer lockereren Geldpolitik zu reagieren, sollte Gold und Silber im kommenden Jahr stützen, meinen die Experten der CPM Group. Darüber hinaus dürften die Notenbanken auch weiterhin Gold kaufen, um ihre Reserven auszubauen, hieß es in einem Interview mit Kitco News.

Laut der CMP Group sei die Unsicherheit an den Märkten angesichts der „dysfunktionalen“ Politik in den USA und in geringerem Ausmaß auch in Europa groß. Gleichzeitig gehen die Experten davon aus, dass sich die Weltwirtschaft 2020 abschwächen wird und glauben, dass die Zentralbanken weiterhin dafür offen sind, ihre Geldpolitik zu lockern, sollte das nötig werden.