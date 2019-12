Wien (www.aktiencheck.de) - Im Zuge des jüngsten Meetings der OPEC+ Staaten in Wien am 5.-6. Dezember wurde eine weitere Vertiefung der Kürzung der Ölfördervolumina der Mitgliedsstaaten beschlossen und zwar im Umfang von zusätzlichen 500.000 Fässern pro Tag (auf 1,7 Millionen), von denen der Großteil von den OPEC-Staaten getragen werden soll, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). [ mehr