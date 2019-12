S&P500 - Zahlreiche Gaps nach unten offen

Der S&P500 verläuft aktuell an der Widerstandszone um 3.150 Punkte und könnte in diesem Bereich ein Doppeltopp bilden. Und in der Folge wieder nach Süden abdrehen und die Marke von 3.100 Punkten ansteuern.

Gelingt dem Index hingegen der Durchbruch nach oben über 3.150 Punkte hinaus, wäre mit einem weiteren Anstieg bis 3.200 Punkte zu rechnen. Im Fokus stehen aber die Wahl in Großbritannien und die mögliche Erhöhung von US-Zöllen auf chinesische Importe Ende der Woche. Erst danach ist mit einem Richtungsentscheid zu rechnen.