Die Dialog Semiconductor-Aktie stieg am 26. November auf ein neues Hoch bei 47,38 Euro an. Danach übernahmen die Bären die Führung und leiteten eine Korrektur ein. Sie hat die Aktie in der Vorwoche auf ihre 50-Tagelinie treffen lassen. Der gleitende Durchschnitt, hat seinen Anstieg inzwischen beendet und verläuft nahezu horizontal bei 43,88 Euro.

