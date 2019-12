HSBC gehörte mit einer Kaufempfehlung schon zuvor zu den Optimisten für die VW Aktie, die in den letzten Wochen deutliche Gewinne verzeichnet hat. Nun heben die Analysten ihr Kursziel für den Anteilschein des DAX-notierten Autobauers an. In einer Analyse vom Montag bestätigen die Analysten ihre Kaufempfehlung für die Volkswagen Vorzugsaktie und nennen 205 Euro als neue Zielmarke nach zuvor 178 Euro. Am Montagnachmittag pendelt der ...