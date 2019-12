Aus einem Ackergaul wird nicht über Nacht ein Rennpferd und dass sich die aktuelle Bewegung noch in eine Welle v in Orange mausert, ist in etwa so wahrscheinlich wie, dass Claudia Roth ihr Studium der Theaterwissenschaften noch beendet.

Dennoch, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Das Problem an der Sache in Bitcoin ist aber, dass wir auch kein grünes Licht für eine Aufwärtsbewegung geben können, da die Indikatorenlage und auch die Struktur des Kurses seit dem letzten Tief einfach nicht passen. Die Aufwärtsbewegung ist klar als 3-teilig einzustufen und verliert an Momentum, was nicht für starke Bullen spricht. Auch wenn jetzt also ein Anstieg erfolgt, müssen wir diesen vorerst als korrektiv einstufen bis eine saubere Struktur gebildet wird. Das heißt wir sehen nach wie vor tiefere Preise im Bitcoin.

